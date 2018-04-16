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Кабмин внес в Госдуму проект об ограничении участия АСВ как кредитора при банкротствах
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Кабмин внес в Госдуму проект об ограничении участия АСВ как кредитора при банкротствах 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве, исключив возможность его участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на «обеспечение справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций», поясняет кабмин.
Законопроектом исключается возможность участия АСВ в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган (ФНС России). Это «позволит более корректно решить проблему конфликта интересов», возникающего при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией и ее кредитора, считает правительство.
"Данная мера также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов — кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства", — отмечает кабмин.
Законопроект одновременно предоставляет возможность включения требований АСВ в реестр требований кредиторов независимо от даты его закрытия.
Поскольку вкладчики сейчас вправе обратиться в агентство за получением страхового возмещения по вкладу в течение всего срока конкурсного производства, на практике возникают ситуации, когда право требования по вкладу переходит от вкладчика к АСВ уже после закрытия реестра требований кредиторов. В этом случае такое требование агентства подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, что негативным образом отражается на поступлениях в фонд обязательного страхования вкладов, напоминает правительство.
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