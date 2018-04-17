АСВ хотят ограничить в правах

Агентство по страхованию вкладов могут ограничить в участии в собрании кредиторов проблемных банков. Об этом пишут «Ведомости» . Закон устраняет конфликт интересов при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего финансовой организации и ее кредитора, считают авторы инициативы.

Законопроект предлагает исключить возможность участия АСВ в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов, в том числе через ФНС России

По мнению авторов закона, эта мера также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории — кредиторов третьей очереди, включая субъекты малого предпринимательства.

Одновременно законопроектом предлагается предоставить возможность включения требований АСВ в реестр требований кредиторов независимо от даты его закрытия, поскольку вкладчики имеют право обратиться в агентство за получением страхового возмещения в течение всего срока конкурсного производства.