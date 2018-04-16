Ещё
Хабаровскому свинокомплексу «Агроэнерго» отключили газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Хабаровскому свинокомплексу «Агроэнерго» отключили газ 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Непростую ситуацию со свиноводческим комплексом «Агроэнерго» ресурсоснабжающие организации в ближайшее время могут перевести в критическую. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель генерального директора предприятия Евгений Замареев, с 13 апреля 2018 года газовщики отключили газ.
— Мы все переживаем за комплекс, вроде бы была договорённость, что нам дадут отсрочку на 3 месяца, об этом говорили на совещании при губернаторе Хабаровского края, а в пятницу к нам пришли и отключили газ, — говорит Евгений Замареев. — Энергетики говорят, что через неделю отключат свет — если это произойдёт, предприятие просто встанет. Мы рассчитывали, что выйдем из кризиса без этих затрат. А так получается: газ отключили, приходится закупать дизтопливо в больших объёмах, это и гораздо дороже, чем на газе, и эти деньги могли пойти на зарплаты. Ладно, без газа мы кое-как проживём, но электричество пусть хотя бы не отключают!
Как рассказывает руководитель, счета предприятия «Агроэнерго» арестованы, поступающие от реализации продукции деньги приставы ежедневно перечисляют на ликвидацию задолженности по заработной плате. Тем не менее, полностью закрыть этот вопрос к 16 апреля, как планировалось ранее, не удалось.
— Работа идёт, зарплата начисляется, но не могу отрапортовать, что закрыли долг на 100%, — говорит Евгений Замареев. — Сейчас готовятся два оптовых договора на поставку мяса, один на 10 тонн, второй на 20 тонн. Сегодня-завтра их подпишем, объёмы есть, партию готовим, можем начинать отгрузку. Выполним план реализации — до конца апреля закроем долг за январь. Но если свет отключат — предприятие умрёт. Сразу всё забьём, что сможем, что не успеем — придётся уничтожать.
Напомним, чтобы выйти из кризиса новые владельцы «Агроэнерго» пошли на сокращение поголовья животных, по среднему варианту развития событий до 13 тысяч, по худшему — до 9 тысяч. На утро 16 апреля на предприятии было 12 710 свиней.
Хабаровский край сегодня: последние новости
В Хабаровском крае конфликтов с тиграми станет больше Госдума рассмотрит законопроект об антисанкциях Дмитрий Медведев отметил Дальний Восток в отчете о работе правительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты853
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа166
Глава Франции выдвинул обвинение России846
За Асада: понедельник начинается с санкций261
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение