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Россельхознадзор: свиньи в Самарской области реабилитированы
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Россельхознадзор: свиньи в Самарской области реабилитированы 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Хворостянском и Красноармейском районах в прошлом году был объявлен карантин. Однако сейчас животные в Самарской области здоровы, в отличие от своих соседей из других регионов. Управление Россельхознадзора по Самарской области подтвердило, что регион является благополучным по АЧС. Африканская чума обнаружена у свиней соседней Саратовской области, поэтому угроза возникновения заболевания все же сохраняется и у нас. Но на данный момент животные в регионе здоровы. Это подтверждают и пробы, взятые более чем у трех сотен свиней за первый квартал текущего года. Кровь была проверена в ветеринарной лаборатории, ни в одной из проб специалисты не обнаружили следов опасного вируса. Ветслужба под контролем регионального управления Россельхознадзора продолжает работать на предупреждение заражения животных в области и распространения африканской чумы свиней. Беспрерывно ведется мониторинг ситуации, производится плановый отбор проб не только на вирус АЧС, но и на другие заболевания.
Фото: pixabay.com
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