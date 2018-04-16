Ради экономии в Костромской области решено избавиться от чиновников администрации

Солигаличе власти района будут исполнять и полномочия администрации города, узнал KOSTROMA.TODAY. В городе предложили оставить только одну администрацию.

В качестве главного мотива назвали экономию. Солигаличский район — не самый населенный в области, Солигалич — небольшой город. И смысла держать две команды чиновников нет, говорят авторы идеи.

«Мы можем сэкономить порядка 3 миллионов рублей, которые в настоящее время тратятся на содержание управленческого аппарата города, уйти от дублирования функций. Что же касается специалистов городской администрации, то трудоустройство будет предложено всем», — рассказала газете «Солигаличские вести» глава Солигаличского района Ольга ЧИЧЕРИНА.

В ходе обсуждения реформы на Совете депутатов большинство участников встречи ее поддержали. Представитель ветеранской организации отметила, что при таком небольшом населении района держать две администрации нецелесообразно.

При этом, как подчеркнул глава Солигалича Вячеслав Чижиков, у него нет ясности, как будет проведена реорганизация. Он выразил надежду, что после такого шага не станут напрасными труды городской администрации последних лет. В администрации района при этом говорят, что глава у города останется, как и совет депутатов. То есть речь идет о сокращении только некоторых сотрудников.

Теперь в Солигаличе собираются переписать Устав города — процедуру должны запустить к концу апреля.