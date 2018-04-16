Илон Маск придумал «безумную» идею по использованию «шара для вечеринок» для SpaceX 

And then land on a bouncy house
— Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2018 г.
«Это прозвучит безумно, но SpaceX попытается вернуть разгонный блок ракеты с орбиты, используя гигантский надувной шар для вечеринок», — написал в своем твиттере Маск.
Напомним, SpaceX впервые удалось посадить первую ступень ракеты-носителя в 2015 году, что получилось не с первой попытки. С 2017 года компания регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. В апреле SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которую ранее запускала в августе 2017 года.