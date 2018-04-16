Ученые настояли на включении самой крупной ГЭС Монголии в экологическую оценку

На сегодняшней пресс-конференции научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Игорь Бычков сообщил, что стороны обсудили вариант технического задания, представленный в 2017 году и прошедший процедуру публичных слушаний в Приангарье и Бурятии . Исходный документ предусматривал экооценку двух из четырех запланированных объектов — ГЭС Шурэн и водоотвода Орхон-Гоби. Однако на встрече в Иркутске представители Монголии согласились с российской позицией — рассмотреть ГЭС Эйгин-Гол вместе с ГЭС Шурен и водоотводом Орхон-Гоби.

По словам Бычкова, Монголия настаивала на рассмотрении сокращенного техзадания только из-за того, что Всемирный банк пока согласен финансировать РЭО только ГЭС Шурен и водоотвода Орхон-Гоби. «Но мы не рассматриваем вопросы финансирования, а рассматриваем, что должно быть по существу в техническом задании. В целом какие работы должны провести в рамках экологической оценки», — заявил Бычков.

Российские ученые внесли больше ста замечаний к проекту техзадания к РЭО. Монголии представлены предварительная редакция откорректированного документа, часть замечаний российских ученых соседнее государство уже учло. Окончательную версию корректив российская сторона отправит в соседнее государство к маю 2018 года.