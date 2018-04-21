Более 40 процентов добытого в Монголии угля экспортировано в Китай 

Улан-Батор, 21 апреля /Синьхуа/ — Более 40 процентов добытого в январе-апреле 2018 года монгольского угля были через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» отправлены в Китай. Об этом сегодня говорится в сообщении администрации монгольского погранпункта Гашуунсухайт.
В результате открытия новых маршрутов транспортировки угля и увеличения пропускной способности на КПП «Ганцмод», возникшая на КПП «Гашуунсухайт» длинная очередь груженых углем фур сократилась более чем на 50 км.
На сегодняшний день через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» в день выезжают от 830 до 1012 фур. В результате этого, у монгольских угледобывающих компаний на территории месторождения Tavan Tolgoi появилась возможность в нормальном режиме продолжать поставки угля в КНР.
Тем временем специалисты отмечают, что если погранпунктам «Гашуунсухайт-Ганцмод» будет присвоен международный статус, то экспорт угля из Монголии в Китай достигнет 30 млн тонн. Отметим, что более 80 процентов высококачественного коксующегося угля, экспортируемого через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод», поставляется на сталелитейные предприятия КНР. —0—