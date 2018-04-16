«Замочил и постирал»: московские коммунальщики моют фасады домов

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Месячник весеннего благоустройства в самом разгаре в Москве — коммунальщики моют и ремонтируют дороги, тротуары, остановки, приводят в порядок улицы и дворы, обновляют разметку, промывают и красят фасады московских зданий.

Корреспондент РИА Новости солнечным холодным утром отправилась на столичный проспект Мира, чтобы посмотреть, как рабочие отмывают здания от накопившихся за зиму слоев грязи.

Все как у хозяйки

На промывку фасада дома 56 по проспекту Мира приехали несколько рабочих в спецодежде и два автомобиля. Как объяснил замдиректора ГБУ «Жилищник» Мещанского района Михаил Гудухин, одна из машин — специальная автовышка с «корзиной», в которой находится мойщик, а вторая — установка, подающая воду под давлением около двух атмосфер.

"Таких автовышек в нашем ведении пять штук, все они зарегистрированы в Ростехнадзоре , на этой вышке подъемник 28 метров, однако у нас есть подъемники и на 32 метра. Помимо этого, часто к промывкам мы привлекаем и альпинистов, они, например, наносят моющее средство", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, технология промывки очень проста — на фасад здания наносят моющее средство и оставляют на 10-15 минут. «Пока бригада переезжает и моет другие участки, пена стекает. Как раз к этому моменту в машине заканчивается вода, рабочий заезжает на заправку на гидранте, она у нас недалеко, заправляет чистую воду и смывает пену. Вот и все, никакой здесь супертехнологии нет, все как у хорошей хозяйки — замочил и постирал», — шутит Гудухин.

Тем временем рабочие уже начали промывку — один из коммунальщиков, спускаясь с уровня пятого этажа, тщательно отмывал светлый фасад от скопившейся грязи. Гудухин пояснил, что с этим домом коммунальщики справятся примерно за час — время зависит от размеров здания.

"Например, у нас есть на балансе большой дом на Садово-Сухаревской улице, там много подъездов, поэтому там мы используем и альпинистов, и вышку. Когда есть пена — моем чуть подольше, наверное, часа полтора-два. Еще от погоды зависит — если влажно, то фасад легче моется. Если сухо, то воду льешь, а она высыхает. В целом дом среднего размера занимает часа полтора", — сказал он.

Замдиректора «Жилищника» Мещанского района подчеркнул, что весной в первую очередь отмывают фасады зданий на вылетных магистралях, так как именно они за зиму загрязняются сильнее всего из-за транспорта. «На самом деле есть дома, где фасады намного чище, например, во дворах. …Там мы промываем только цоколи и окна подъездов. Фасады не моем, потому что такие большие загрязнения там — редкость», — отмечает собеседник агентства.

Водой в открытые окна

Как рассказал Гудухин, с начала месячника по благоустройству Москвы дом 56 на проспекте Мира мыли уже около десяти раз, поэтому сегодня коммунальщики решили сэкономить и не использовать моющее средство.

"Даже промывка водой намного помогает улучшить состояние фасада. Мы стараемся не использовать средство слишком часто в целях экономии, …уже осталась половина, а мы только несколько раз промыли дороги, плитку и фасады, и опять надо покупать. Нам не жалко, будем покупать еще, но стараемся беречь. Весна идет, нам еще мыть и мыть", — рассуждает замдиректора.

Во время промывки коммунальщики не обходят и окна, которые весной вполне могут оказаться открытыми. Гудухин рассказал, что обычно жалоб от жителей на промывку не поступает совсем.

"Если жалобы и поступают, стараемся решать и предотвращать все эти нюансы. Но промывки этого дома проводятся каждый день, мне кажется, жители уже привыкли. Хотя перед началом работ вывешивали объявления со стороны подъездов, думаю, они еще даже висят", — говорит он, когда рабочий «проходится» струей воды прямо около окна с распахнутой форточкой.

По словам Гудухина, ежедневные промывки запланированы только на время месячника по благоустройству — до 30 апреля, потом работы будут идти по мере загрязнения фасада.

"В период месячника наш рабочий день длится до 8 часов вечера, на этот период работы проводятся ежедневно. Сейчас у нас есть еще задача от префектуры — мы моем фасады вне зависимости от балансовой принадлежности. Вот есть у нас две бригады, которые идут с разных концов и моют все, что видят — наш дом, не наш дом, открыты или закрыты окна, все равно все приводим в порядок", — подчеркивает замдиректора.

Граффити vs коммунальщики

Как рассказывают коммунальщики, чуть ли не самой животрепещущей проблемой московских фасадов является не грязь, а граффити, которые очень часто появляются даже на малодоступных участках.

"Мы с ними активно боремся, но не получается. Особенно обидно, когда, например, объекты после благоустройства, после программы «Моя улица». Установили новые водосточные трубы, фонари — а на следующий день идешь, и уже какие-то объявления висят, вандальные надписи есть, кто-то что-то поломал или согнул. Вот, видите граффити? Это «свежак», его не было, а этот дом только после капитального ремонта, еще даже цоколь не доделали", — показывает Гудухин на черную надпись на фасаде дома 56, смысл которой разобрать не получается.

Последствия такого «творчества», рассказывает собеседник агентства, коммунальные службы устраняют с помощью альпинистов, которые их смывают или, чаще всего, закрашивают.

"Есть и такие, которые закрашиваешь, а они проявляются, поэтому приходится их счищать шпателями и щетками по металлу. Недавно у нас на торце дома на Садовом кольце непонятно как нарисовали граффити, такие большие-большие буквы. Не знаю, какую для этого установку надо иметь, но мы эту надпись закрашивали с альпинистами три дня, площадь ее, наверное, метров сто была", — вспоминает Гудухин.

Он отметил, что все альпинисты на коммунальных работах специально обучены, имеют медицинские разрешения и ежедневно проходят инструктажи перед выездом.

"Это железное условие. Зимой они работали чуть ли не 24 часа в сутки, когда были сосульки…. Слава богу, у нас не было никаких происшествий, но случаи все равно могут быть", — заключает Гудухин.