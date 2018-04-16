Мисс Россия-2018 из Чувашии: 12 самых горячих фото победительницы из инстаграма

На днях состоялся конкурс «Мисс Россия-2018», победительницей стала 18-летняя отличница из Чувашии Юлия Полячихина.

@polyachihinayulia

Playboy решил показать самые соблазнительные фотографии новой «Мисс Россия » из ее личного инстаграма.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 12 Апр 2018 в 1:11 PDT Девушке досталась корона из белого золота и драгоценных камней, бесценная возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также денежный приз размером в три миллиона рублей, автомобиль и грант на обучение в любом вузе страны.

Юлия призналась, что пока не придумала, как распорядится своими призами.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 28 Окт 2017 в 7:14 PDT «Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — поделилась эмоциями победительница.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 24 Мар 2018 в 12:52 PDT В настоящий момент девушка учится на факультете журналистики в Чувашском государственном университете. До этого она окончила школу с золотой медалью.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 29 Мар 2018 в 7:20 PDT Юлия вот уже восемь лет занимается фитнес-аэробикой и всерьез увлекается бадминтоном. Своей любимой книгой она с уверенностью назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 29 Авг 2017 в 11:12 PDT К 18 годам девушка уже успела поработать в Париже и Японии , но часто путешествует и по России. Например, на конкурсе девушка призналась в любви к Чебоксарам

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 30 Окт 2017 в 9:19 PDT Вице-мисс на конкурсе в этом году стала Наталья Строева из Якутии , первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода . В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 9 Апр 2018 в 9:35 PDT Участницами могли стать девушки в возрасте от 18 до 23 лет, остальные критерии публично не оговаривались.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 5 Апр 2018 в 2:02 PDT Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 25 Июл 2017 в 11:29 PDT Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 1 Апр 2018 в 2:49 PDT Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 6 Окт 2017 в 10:01 PDT Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 7 Окт 2017 в 4:45 PDT Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 15 Апр 2018 в 12:20 PDT