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Мисс Россия-2018 из Чувашии: 12 самых горячих фото победительницы из инстаграма
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Мисс Россия-2018 из Чувашии: 12 самых горячих фото победительницы из инстаграма 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
На днях состоялся конкурс «Мисс Россия-2018», победительницей стала 18-летняя отличница из Чувашии Юлия Полячихина.
@polyachihinayulia
Playboy решил показать самые соблазнительные фотографии новой «Мисс Россия» из ее личного инстаграма.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 12 Апр 2018 в 1:11 PDT  Девушке досталась корона из белого золота и драгоценных камней, бесценная возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также денежный приз размером в три миллиона рублей, автомобиль и грант на обучение в любом вузе страны.
Юлия призналась, что пока не придумала, как распорядится своими призами.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 28 Окт 2017 в 7:14 PDT  «Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — поделилась эмоциями победительница.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 24 Мар 2018 в 12:52 PDT  В настоящий момент девушка учится на факультете журналистики в Чувашском государственном университете. До этого она окончила школу с золотой медалью.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 29 Мар 2018 в 7:20 PDT  Юлия вот уже восемь лет занимается фитнес-аэробикой и всерьез увлекается бадминтоном. Своей любимой книгой она с уверенностью назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 29 Авг 2017 в 11:12 PDT  К 18 годам девушка уже успела поработать в Париже и Японии, но часто путешествует и по России. Например, на конкурсе девушка призналась в любви к Чебоксарам.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 30 Окт 2017 в 9:19 PDT  Вице-мисс на конкурсе в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 9 Апр 2018 в 9:35 PDT  Участницами могли стать девушки в возрасте от 18 до 23 лет, остальные критерии публично не оговаривались.
Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 5 Апр 2018 в 2:02 PDT  Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 25 Июл 2017 в 11:29 PDT  Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 1 Апр 2018 в 2:49 PDT  Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 6 Окт 2017 в 10:01 PDT  Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 7 Окт 2017 в 4:45 PDT  Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 15 Апр 2018 в 12:20 PDT
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