Свердловские муниципалитеты «перекроят» свои границы 

Свердловский областной бюджет направит в муниципалитеты региона 32,8 миллиона рублей дополнительных субсидий на уточнение границ муниципальных образований и городских округов. Соответствующий приказ опубликован на сайте минстроя Свердловской области.
Как удалось выяснить "Уралинформбюро", работы по «перекройке границ» будут производиться за счет как областных, так и муниципальных источников. В список территорий, чьи заявки на допсубсидирование были удовлетворены, вошли 38 муниципальных образований и городских округов Среднего Урала. Самую крупную сумму — 3,4 миллиона рублей — получит Туринский ГО.
Восьми территориям в предоставлении средств отказано по причине бюджетного дефицита. Среди них — Первоуральск, Кировградский, Каменский, Бисертский и Тавдинский ГО, а также Слободо-Туринское, Усть-Ницинское и Обуховское сельские поселения.