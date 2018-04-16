Ещё
Свердловские муниципалитеты «перекроят» свои границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Свердловские муниципалитеты «перекроят» свои границы 

Уралинформбюро 25 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский областной бюджет направит в муниципалитеты региона 32,8 миллиона рублей дополнительных субсидий на уточнение границ муниципальных образований и городских округов. Соответствующий приказ опубликован на сайте минстроя Свердловской области.
Как удалось выяснить "Уралинформбюро", работы по «перекройке границ» будут производиться за счет как областных, так и муниципальных источников. В список территорий, чьи заявки на допсубсидирование были удовлетворены, вошли 38 муниципальных образований и городских округов Среднего Урала. Самую крупную сумму — 3,4 миллиона рублей — получит Туринский ГО.
Восьми территориям в предоставлении средств отказано по причине бюджетного дефицита. Среди них — Первоуральск, Кировградский, Каменский, Бисертский и Тавдинский ГО, а также Слободо-Туринское, Усть-Ницинское и Обуховское сельские поселения.
Уралинформбюро: последние новости
Шнуров отпраздновал юбилей новым синглом Управлению сетями в пригороде Екатеринбурга добавили эффективности Жильцам "фекального дома" в Серове придется ждать расселения больше года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты442
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России752
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса44
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение