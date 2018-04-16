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Председатель Думы и глава Находки подали в отставку
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Председатель Думы и глава Находки подали в отставку 

АиФ-Владивосток 27 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете.
«Когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок», — заявил Андрей Тарасенко.
Глава Находки Андрей Горелов отметил, что такое решение конфликтной ситуации в муниципалитете правильное.
«Вами принято правильное решение, сложившаяся ситуация не должна сказываться на населении. Ваше предложение принимаю», — обратился он к врио Губернатора, добавив, что за два года в должности главы Находки удалось сделать немало, в частности, значительно снизить долги в муниципалитете.
В свою очередь председатель Думы Евгений Воронин извинился перед собравшимися.
«Хочу извинится за то, что конфликт вышел за рамки, мы не смогли его разрешить. Даю своё согласие, всем спасибо», — сказал он.
Руководитель края поблагодарил Андрея Горелова и Евгения Воронина за работу.
«Еще раз повторяю, нам надо срочно наводить порядок в Находке, больше в городе такого быть не должно», — подчеркнул Андрей Тарасенко.
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