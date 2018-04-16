Председатель Думы и глава Находки подали в отставку

Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете.

«Когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок», — заявил Андрей Тарасенко

«Вами принято правильное решение, сложившаяся ситуация не должна сказываться на населении. Ваше предложение принимаю», — обратился он к врио Губернатора, добавив, что за два года в должности главы Находки удалось сделать немало, в частности, значительно снизить долги в муниципалитете.

«Хочу извинится за то, что конфликт вышел за рамки, мы не смогли его разрешить. Даю своё согласие, всем спасибо», — сказал он.

Руководитель края поблагодарил Андрея Горелова и Евгения Воронина за работу.

«Еще раз повторяю, нам надо срочно наводить порядок в Находке, больше в городе такого быть не должно», — подчеркнул Андрей Тарасенко.