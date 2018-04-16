Участница экстремистского движения «Артподготовка» получила в Красноярске условный срок

КРАСНОЯРСК/ МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Красноярский суд вынес в понедельник приговор участнице экстремистского движения «Артподготовка» Оксане Походун. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю , она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Решением Советского районного суда она признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно" — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Походун принимала активное участие в собраниях экстремистской организации, а с июля 2015 года неоднократно публиковала на своей странице в социальной сети материалы экстремистской направленности и комментарии к ним.

Как сообщил ТАСС адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, он намерен обжаловать приговор. По словам адвоката, поводом для уголовного преследования медсестры Оксаны Походун послужили изображения, помещенные на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» в закрытом альбоме, «доступ к которому имела только она».

По версии следствия, Походун на созданной под псевдонимом еще в 2012 году странице во «ВКонтакте» с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. «Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине и некоторым священнослужителям», — уточнил юрист.