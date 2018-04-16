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США введут санкции против России из-за ситуации в Сирии
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Трамп планировал атаковать российские объекты

США введут санкции против России из-за ситуации в Сирии 

Rambler News Service 25 минут назад
Об этом в интервью CBS News рассказала постпред США при ООН Никки Хейли.
«Скоро будут введены санкции против России. Министр (финансов США. — RNS) Мнучин объявит о них в понедельник, если еще не сделал этого. Они будут четко направлены против любых компаний, связанные с оборудованием, имеющим отношение к (лидеру Сирии. — RNS) Асаду и использованию химического оружия», — сказала Хейли.
Последний раз США вводили санкции против России 6 апреля. Тогда под ограничения попали 24 физических и 14 юридических лица. В их числе: бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
Ранее, ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. По данным Минобороны России всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых ПВО Сирии удалось сбить.
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