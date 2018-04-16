Михаил Скобелев: тайна смерти «белого генерала»

Он присоединил к России мусульманскую Среднюю Азию, но мечтал о панславянской стране, с единой армией и валютой. Судьба его хранила от пуль, но умер генерал при непонятных обстоятельствах.

Воспитание

До двенадцати лет он «сражался» с гувернером-немцем, заставлявшим будущего генерала зубрить Vokabel –русско-немецкий словарь. Домашний учитель сек мальчика за любую провинность, и все помыслы юного Скобелева были направлены на то, чтобы отомстить бессердечному воспитателю. Писатель Михаил Филиппов в своей книге «Михаил Скобелев. Его жизнь, военная, административная и общественная деятельность» так описывал этот период жизни своего героя: «в этом воспитании следует видеть чуть ли не первый зародыш позднейшей нелюбви Скобелева к немцам. Скобелев с детства обладал независимой, пылкой и живой натурой; в течение долгого времени он был вынужден скрепя сердце терпеть подобное обращение. В его характере развились скрытность и мстительность».

Среднеазиатские кампании

Генерала Скобелева вспоминают, как правило, в связи с русско-турецкой войной 1877—1878 годов. В славянском мире он воспринимается, как освободитель болгар от османского ига. Между тем, более важными для российского государства являются его три среднеазиатские кампании: Хивинский поход, подавление Кокандского восстания и Ахалтекинская экспедиция.

Именно там столкнулись в то время геополитические интересы России и Англии в ходе знаменитой Большой игры за центральную Азию. «Если мы представим себе, что к концу XIX века англичане в освоении этих земель продвинулись бы дальше Афганистана , не застряв там и не встретив никакого сопротивления, то, конечно, геополитическое положение (современной) России было бы гораздо более сложным», — убежден один из авторов книги «Генерал Скобелев» Руслан Гагкуев. Интересно, что своей первый «Георгий» Скобелев получил за многодневную разведку в пустыне к колодцу Сарыкамыш.

Панславизм

Итак, русско-турецкая война по освобождению Болгарии ассоциируется с Михаилом Скобелевым, о чем говорят сотни памятников генералу на болгарской земле. И это при том, что на первых ролях в той компании был не он, а лично император Александр II, его сын — впоследствии император Александр III, и генерал Гурко.

Полководческие успехи генерала Скобелева связаны, прежде всего, со знаменитой осадой Плевны, однако благодаря личной смелости он стал самым настоящим любимцем военной журналистики, или, как говорят сейчас, ньюсмейкером освободительной войны. Историки это связывают, в том числе, и с определенной театральностью, проявляющейся в любви Скобелева к белому обмундированию. Кстати, турки называли его «ак-паши» — белым генералом. [С-BLOCK]

«В тех налетах, которые на мою долю достались, мне празднично было, — говорил генерал, — Я гоняюсь за опасностями как за женщинами, но, желая их вечно, не чувствую пресыщения». Именно тогда он начал проявлять себя как политик, обрисовав будущность славянского мира. Его речь, где он обрисовал принципы панславизма произвела фурор в Европе. «Полная автономия у каждого, общее — войска, монета и таможенная система. Мой символ краток — любовь к отечеству, свобода, наука и славянство». Вскоре в газетах о Скобелеве стали писать, как о славянском Гарибальди.

Таинственная смерть генерала

Всё, что связано с последними днями жизни Скобелева, до сих пор является исторической загадкой. Всеобщий любимец, молодой генерал от инфантерии, чин которого он получил после блестящей Ахалтекинской экспедиции 1881 года, вдруг на полном серьезе заговорил о своей смерти и даже заказал себе склеп в личном имении в селе Спасском-Заборовском Ряжского уезда Рязанской губернии. Между тем ему было всего 38 лет. Возможно, это было связано с какими-то угрозами, которые поступали к нему от безымянных недоброжелателей. [С-BLOCK]