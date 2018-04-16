Для участников госзакупок ужесточат финансовую ответственность

России усовершенствуют механизм финансовой ответственности для участников государственных закупок. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн рублей, заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе», — говорится в документе.