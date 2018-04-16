Для участников госзакупок ужесточат финансовую ответственность 

В России усовершенствуют механизм финансовой ответственности для участников государственных закупок. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн рублей, заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе», — говорится в документе.
Цель принятого решения — ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг. Ранее Госдума в третьем чтении приняла Президентский закон, который предусматривает серьёзное наказание за корыстные преступления в сфере государственных закупок. В настоящее время многие из коррупционных нарушений в сфере госзакупок не могут быть квалифицированы как преступления, так как они не подпадают под нормы Уголовного кодекса.