Ешь, молись, люби! Что нужно знать туристам об Израиле

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости , Светлана Баева. Побывать в местах, где Иисус Христос родился и ходил по воде, увидеть Колесо духов, созданное более пяти тысяч лет назад, посетить два библейских города за один уик-энд — это возможно только в Израиле . Кстати, в 2018 году это государство отмечает юбилей — 70-летие. Где отдыхать и чему удивляться в Израиле — в материале РИА Новости.

На любой вкус

Курорт Нетания, Израиль

Поговорку о том, что Тель-Авив развлекается, Иерусалим молится, а Хайфа учится, в Израиле слышишь часто — ее любят повторять и экскурсоводы, и местные жители. Действительно, страна очень разнообразная: девять климатических зон, четыре моря (строго говоря, два из них, Мертвое и Галилейское, — это озера), уникальные природные ландшафты.

Купание с дельфинами в Эйлате

"Возможны все виды отдыха — пляжный, экскурсионный, гастрономический, винный, экстремальный, событийный, молодежный, медицинский и оздоровительный туризм", — говорит директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Ксения Кобякова.

Серфинг в Тель-Авиве

Для молодежи, по ее словам, отлично подойдет шумный Тель-Авив, где множество клубов, развлечений, отличное побережье для серфинга и других видов водного спорта. Семейный отдых — это морские курорты, например, Эйлат и Нетания. Пожилым людям и вообще тем, кто любит спокойный релаксационный отдых, — Мертвое море. Кстати, для экстремального туризма Мертвое море тоже подходящий вариант: в его окрестностях прекрасный снеплинг (преодоление каньонов без помощи плавающих средств), скалолазание.

В Израиле есть все — от лыжного курорта на горе Хеврон до пустынь, каждый найдет себе регион и вид отдыха по вкусу.

Национальный вид спорта

Галилейский завтрак

Тель-Авив — шумный яркий город, который никогда не спит. В конце апреля здесь открывается пляжный сезон, а это 14 километров побережья. В городе более 4000 ресторанов и около 2000 баров, кафе и ночных клубов.

Магазин сыра в Тель-Авиве

Местные даже шутят, что главный национальный вид спорта — это еда. Отели, работающие по системе «все включено», уже не редкость для Израиля, а в Тель-Авиве есть и особый тип баров — алкогольный all inclusive.

Люди в баре в Тель-Авиве

Платишь на входе определенную сумму, и целый вечер вино, пиво, виски бесплатно.

Плоские крыши Белого города

Здания Баухауза в Тель-Авиве Здания баухауса в Тель-Авиве

На экскурсию в Тель-Авиве стоит отправиться в Белый город — один из самых модных районов с живописной атмосферой и множеством кафе. Он был построен 20-30-е годы прошлого века в стиле баухаус.

Климат внес свои коррективы — появились плоские крыши, куда вечерами можно выходить на свежий воздух, длинные балконы и небольшие углубленные окошки, задерживающие тепло и не пропускающие яркий свет. В 2003 году ЮНЕСКО признало Белый город Тель-Авива всемирным культурным наследием за «выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века».

На площади Абина в Белом городе, Тель-Авив

День открытых домов

Еще одна любопытная экскурсия — парк Сарона. В XIX веке религиозные немцы, приверженцы нового христианского течения, ожидавшие второго пришествия Христа, основали здесь коммуну. В 1945 году она распалась, и в начале этого столетия территорию благоустроили, разбили парк.

Познавательную экскурсию, а заодно и приобщение к «главному виду спорта» предлагает порт Тель-Авива. Это в том числе и своеобразный дегустационный тур по рынку рыбы и морепродуктов.

Аллея в Старом ЯффеАллея в Старом городе Яффы

Стоит посетить и Яффу — Старый город, основанный более 3000 лет назад, осмотреть монастыри, мечети, церковь Святого Петра, дом Симона Кожевника.

Ночная мистерия в Иерусалиме

Иерусалим

Уже несколько лет Министерство туризма продвигает программу ситибрейков в Тель-Авиве и Иерусалиме — «Два солнечных города — один отпуск».

Нужно провести не менее трех ночей в Тель-Авиве или Иерусалиме в отелях, участвующих в акции, и получить бонусы — например, ваучеры на походы в ресторан или бесплатные экскурсии.

"Бесплатный ужин, бесплатная экскурсия плюс билет на двоих на «Ночную мистерию» в башне Давида в Иерусалиме, — перечисляет Анна Филатовская , директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора, который активно работает с Израилем. — Также предлагаются скидки в различных музеях, театрах, кафе".

Публикация от Tower of David (@towerofdavid)

8 Дек 2017 в 5:39 PST Недавно в башне Давида обновили светомузыкальное шоу. Сцена — сами стены древнейшей цитадели, построенной еще во втором веке до нашей эры недалеко от Яффских ворот у входа в Старый город в Иерусалиме. В представлении используется техника так называемых обманок, trompe l'oeil, — создание оптических иллюзий.

По святым местам

Русский православный монастырь в Эйн-Кареме в Иерусалиме

Тем, кто останавливается в Иерусалиме или приезжает на экскурсии, стоит посетить Эйн-Карем — место рождения Иоанна Крестителя и встречи Девы Марии с праведной Елизаветой. Тут же находится Горний монастырь, где туристы осматривают городок насельниц-монашек, посещают храм Казанской иконы Божией Матери, пещерный храм Иоанна Крестителя и новый собор.

"Уникальна красота этого места, не зря жители Иерусалима называют этот уголок иерусалимской Швейцарией ", — говорит представитель крупного российского туроператора Татьяна Волкова

"Мы рекомендуем экскурсию " Вифлеем — Эйн-Карем — родина Иисуса Христа". В начале четвертого века нашей эры над пещерой, в которой родился Христос, была построена церковь Рождества", — рассказывает эксперт. Ее интерьеры, мозаичные полы, фрески и иконы относятся к разным историческим периодам — от Константина Великого до турецких времен. Важнейшая святыня храма — крипта (подземная церковь) с Вифлеемской четырнадцатиконечной звездой на месте рождения Христа и «алтарем волхвов».

Вифлеем находится на территории Палестинской автономии — собираясь на экскурсию, не забудьте паспорт.

Каменный вал дикой кошки

Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете

Туристам, которым все эти достопримечательности знакомы, также найдется, чем заняться в Израиле.

"Уникальные кратеры — махтеши. В мире их всего пять, три — в Израиле, — объясняет Ксения Кобякова. — Малоизвестное, но тем только более привлекательное место на севере страны — Колесо духов, своего рода израильский Стоунхендж". Его еще называют «каменный вал дикой кошки». Это более 42 тысяч базальтовых валунов, расположенных концентрическими кругами, а в центре — высокий курган.

Публикация от Сайт дисконтных цен по Израилю (@israelbooking.ru)

17 Июн 2017 в 3:42 PDT В Израиле постоянно ведутся раскопки, и можно побывать в местах, о которых до сих пор спорят историки и археологи. Это, к примеру, крепость Иродион, пещеры Бейт-Гуврин, набатейские города в пустыне или относящиеся к более позднему периоду крепости крестоносцев.

Горы и каббала

Велосипедист в пустыне Негев в Израиле

Юг Израиля — рай для любителей экстрима. Уникальный и сложный ландшафт идеален для различных экстремальных видов спорта, включая дюльфер (скоростной спуск на веревке с отвесных скал). Популярны также катание на горном велосипеде и поездки на джипах по пустыне.

Велосипедисты в пустыне Негев в Израиле

Кстати, из россиян здесь мало кто был. «По этим маршрутам проводятся только индивидуальные экскурсии, — рассказывает Анна Филатовская. — Мы предлагаем экскурсии в Цфат для тех, кто увлекается каббалой, а также различные пешие маршруты по пустыне, включая посещение археологических раскопок».

Есть так называемые «легкие маршруты» на гору Бенталь, где можно попробовать свои силы в скалолазании и насладиться панорамой озера Кинерет и Голанских высот.

Основы безопасности

"В Израиле безопасность — государственный приоритет, — подчеркивает Ксения Кобякова. — Так, аэропорт Бен-Гуриона условно разделен на три круга: первый — обозначает деятельность спецслужб за пределами аэропорта, второй — территория аэропорта, оборудованная многоуровневой системой защиты, третий — само здание аэропорта".

Публикация от EL AL אל על (@elalisrael)

8 Мар 2018 в 10:03 PST Авиакомпания ElAl считается одной из самых защищенных в мире. За все 40 лет ее существования на рейсах авиакомпании не было ни одного теракта.

Однако в аэропорту стоит быть готовым к тщательной проверке. Специалисты службы безопасности зададут множество вопросов, на которые лучше отвечать правдиво, не пытаясь что-то утаить.

Багаж в большинстве случаев тоже досматривают независимо от того, какой авиакомпанией вы летите. Поэтому лучше не заматывать чемоданы в пленку до проверки, не закрывать их на замки. И приезжайте в аэропорт пораньше.