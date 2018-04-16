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Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля 2018 года
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Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля 2018 года 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Буквально в самом начале этой недели, в понедельник рано утром, произойдет новолуние — диск Солнца соединился с диском Луны. Это значит, что начнется новый лунный месяц, и утром в понедельник можно загадывать желания — есть вероятность, что они сбудутся. В любом случае, новый месяц — это новые надежды. Смотрите на жизнь веселее.
Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаил Чистяков.
Если на прошлой неделе вы не ленились и достойно справлялись с любыми заданиями начальства, уже в понедельник вы вправе требовать награду за свои труды. Середина недели более благоприятна для разъездов, встреч и общения. Ближе к выходным и на них проведите основное время дома, в кругу семьи, с родителями.
ТЕЛЕЦ
Возможно, понедельник еще и не принесет ощущение победы, но уже со вторника вы явный фаворит во всех делах, как на работе, так и дома. Поэтому настройтесь на лучшее и будьте в авангарде любых процессов. Уже в середине недели ваши старания могут быть оценены начальством. Выходные проведите где-нибудь на природе с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
Первые дни недели проведите в подготовке к будущим свершениям, не форсируя события — все равно сейчас думать об этом несколько рано. Уже со среды вы почувствуете прилив сил, которые не оставят вас все следующие дни недели, вот тогда и реализуйте задуманное. Выходные также следует провести активно, на подъеме.
Не стоит ждать от наступившей недели каких-то бонусов, проведите ее по возможности скромно, без излишних запросов. Сейчас время аккумулировать энергию, а не тратить ее. Соответственно и все развлечения, особенно крутые тусовки, на время следует забыть. Только на выходных вы почувствуете себя в своей тарелке, полностью обновленным.
Нельзя сказать, что наступившая неделя пройдет для вас зря, по крайней мере, первая ее половина будет для вас просто замечательной, если вы ориентированы на карьеру и профессиональные успехи. Начиная со среды, на помощь к вам подтянутся ваши друзья — вместе и работать веселее. А выходные можно провести дома в спокойной обстановке.
Типичные Девы в числе явных фаворитов на этой неделе. Если в ее начале вам будет везти в получении информации, в обучении и самообразовании, то вторая ее половина будет благоприятна для конкретных практических результатов. Вы можете оставить конкурентов далеко позади. Выходные хорошо подходят для встреч с друзьями.
Весы не принадлежат к безрассудно смелым людям, и сейчас это ваше природное качество вам пригодится — в начале недели не следует пороть горячку и лезть напролом. Другое дело вторая половина недели — тут можно и пощекотать нервы без риска получить травму. Выходные более благоприятны для работы, нежели для отдыха.
СКОРПИОН
В начале этой недели типичные Скорпионы могут зарекомендовать себя хорошими и верными товарищами — у вас все показатели для работы в коллективе. Вся середина недели будет сопряжена с какой-то опасностью — действуйте по принципу «не зная броду не суйся в воду». Выходные должны пройти для вас увлекательно.
СТРЕЛЕЦ
Начало этой недели вряд ли порадует вас высокими результатами, хотя поработать все равно придется, не ради наград, а для пользы дела. Всю ее середину лучше всего посвятить коллективной деятельности, несмотря на то, что вы привыкли к самостоятельности. Все выходные следует провести спокойно, без особого риска.
КОЗЕРОГ
Для кого эта неделя начинается действительно здорово, так это для типичных Козерогов. В первые два ее дня вы сможете воплощать в жизнь свои творческие замыслы. В середине недели музы вас временно оставят — возникнет необходимость переключиться на более простые рутинные дела. Выходные посвятите своей лучшей половине.
ВОДОЛЕЙ
Начало этой недели не слишком располагает к реальным успехам на рабочем месте, а вот для домашних дел, например, для перестановки мебели или переезда, это время вполне подходящее. Середина недели благоприятна для любых праздничных мероприятий. В выходные вам будет не до веселья — займитесь своим здоровьем.
С первого же дня наступившей недели всем от вас что-то будет надо — телефон будет звонить, не умолкая, а почтовый ящик в интернете распухнет от поступающих сообщений. Середина недели пройдет более спокойно — вам можно будет переключиться на решение семейных вопросов. Выходные обещают стать по-настоящему праздничными днями.
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