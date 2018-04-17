Псковские активисты ОНФ проверили автобусные остановки в Острове 

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области проверили автобусные остановки в Острове. Значительная часть остановок в Острове соответствует нормативам. Но на двух остановках на улице Освобождения не было павильона, на улице Фестивальной и улице Освобождения также не было скамеек, на некоторых остановках не было расписания, площадок посадки-высадки пассажиров не было на остановках «Мясокомбинат» и улице Освобождения. Заездного кармана нет на остановке «Мясокомбинат», на остановках «Почта» в прямом и обратном направлениях, на остановке «Площадь К. Назаровой», урн нет на остановках «Улица Фестивальная конечная», улице Освобождения напротив дома №62, улице Освобождения возле дома №60. Кроме того, общественники отметили отсутствие освещения практически всех проверенных в Острове остановок. Активисты ОНФ продолжат мониторинг остановок, рейд пройдет также в Пскове.