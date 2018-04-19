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Эксперты ОНФ раскритиковали остановки для автобусов в Челябинске
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Эксперты ОНФ раскритиковали остановки для автобусов в Челябинске 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Активисты ОНФ забраковали состояние остановочных комплексов для общественного транспорта в Челябинске, Копейске и Красноармейском районе, сообщил «АиФ-Челябинск» в пресс-службе организации.
Общественники пока проверили на доступность, безопасность и комфортность 60 автобусных остановок и не нашли ни одной образцово показательной.
«Особое внимание уделяем наличию посадочной площадки для пассажиров, заездного кармана для общественного транспорта, павильона ожидания, скамьи, урны, расписания движения, освещения комплекса, а также содержанию разворотных площадок и туалетов на конечных остановках, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Александр Бычков. — К сожалению, везде есть недочёты».
Если в Челябинске отступления от нормативов минимальны, то в Красноармейском районе носят вызывающий характер. Зачастую, по словам активистов, нахождение на остановке небезопасно для жизни и здоровья пассажиров. Лидирующее место в рейтинге худшего остановочного комплекса занимает посадочная площадка в деревне Сычево, единственный атрибут которой — железная коробка без крыши.
«Пассажиры рассказали, что расписание движения транспорта не соблюдается. Людям приходится по часу стоять под дождём в ожидании автобуса или тратить значительные средства, чтобы уехать на такси», — отметил активист ОНФ Игорь Шакиров.
Ещё одна претензия — отсутствие на остановках общественного транспорта условий для маломобильных граждан. Отметим, что мониторинг остановочных комплексов продолжится. По всем выявленным замечаниям будут направлены обращения в органы местного самоуправления.
Напомним, что новые остановочные комплексы в Челябинске установили в прошлом году. Жители сразу же заявили, что они неудобны для пассажиров.
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