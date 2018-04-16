США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что средства будут направлены, в частности, на снижение зависимости региона от России и его интеграцию с другими частями Украины

«По выполнении этих задач на юго-востоке Украины повысится степень диверсификации экономики, её интегрированности в украинскую систему, а также снизится её зависимость от России», — говорится в контракте.

Предполагается, что работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, «сильнее всего пострадавших от российской агрессии».

Подрядчику USAID предстоит налаживать связи предприятий Донбасса с Западной Украиной и международным рынком. По мнению авторов, это позволит снизить зависимость востока страны от России.

Подробнее — в материале RT.