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США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса
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США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что средства будут направлены, в частности, на снижение зависимости региона от России и его интеграцию с другими частями Украины.
«По выполнении этих задач на юго-востоке Украины повысится степень диверсификации экономики, её интегрированности в украинскую систему, а также снизится её зависимость от России», — говорится в контракте.
Предполагается, что работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, «сильнее всего пострадавших от российской агрессии».
Подрядчику USAID предстоит налаживать связи предприятий Донбасса с Западной Украиной и международным рынком. По мнению авторов, это позволит снизить зависимость востока страны от России.
Подробнее — в материале RT.
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