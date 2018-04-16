Казанцев ждут массовые перекрытия улиц. Список

Казани закрывается ряд улиц, включенных в программу капремонта дорог и тротуаров. Ограничения движения коснутся улиц:

Клары Цеткин (от ул. Боевая до Кировской дамбы) — до 13 мая;

Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская) — до 13 мая;

Восстания (от ул. Декабристов до Горьковского шоссе, включая кольцо) — с 16 апреля по 13 мая;

Павлюхина (от ул. Назарбаева до ул. Даурская) — с 16 апреля по 16 мая;

Заводская (от ул. Татарстан до ул. Шарифа Камала) — с 16 апреля по 1 мая;

Модельная (от ул. Техническая до ул. Авангардная) — с 16 апреля по 1 мая;

Братьев Батталовых (от Оренбургского тракта до ул. Белые Росы) — с 16 апреля по 10 октября;

Завойского (от ул. Фучика до дома №25 по ул. Завойского) — с 19 апреля по 19 мая;

Петербургская (от ул. Артема Айдинова до ул. Назарбаева) — с 20 апреля по 21 мая;

Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Подлужная) — с 23 апреля по 22 мая;

Мусина (от ул. Четаева до ул. Голубятникова) — с 24 апреля по 24 апреля;

Чуйкова (от ул. Бондаренко до пр. Амирхана и от пр. Амирхана до ул. Мусина) — с 24 апреля по 24 мая;

Баумана (от площади 1 Мая до ул. Батурина) — с 24 апреля по 23 мая;

Рауиса Гареева (от конечной остановки автобуса до Фермского шоссе) — с 28 апреля по 28 мая;

Оренбургский тракт (от Танкового кольца до ул. Даурская) — с 1 мая по 29 мая;

Воровского (от ул. Короленко до пр. Ибрагимова) — с 11 мая по 10 июня;

Аметьевская магистраль (от моста метро до АЗС) — с 16 мая по 07 июня;

Рабочая (от ул. Декабристов до ул. Бондаренко) — с 18 мая по 10 июня;

Дубравная (от пр. Победы до ул. Р. Зорге) — с 21 июля по 8 августа;

Ботаническая (от ул. Шаляпина до ул. Роторная) — с 31 июля по 22 августа;

Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботаническая) — с 1 августа по 11августа;

Михаила Худякова (от ул. Габдуллы Тукая до ул. Московская) — с 1 августа по 29 августа;

Хади Такташ (от ул. Островского до ул. Спартаковская) — с 1 августа по 16 августа;

Фаткуллина (от ул. Шарифа Камала до ул. Сары Садыковой) — со 2 августа по 1 сентября;

Ватутина (от дома №13 по ул. Габдуллы Тукая до Ватутина) — со 2 августа по 1 сентября;

Яркая в пос. Салмачи (от ул. Кул Гали до Камышлы) — с 10 августа по 6 сентября;

2-я Газовая (от ул. Спартаковская до пр. Универсиады) — с 15 августа по 11 сентября.

Комитет внешнего благоустройства просит автомобилистов следовать требованиям временных знаков.

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