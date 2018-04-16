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Казанцев ждут массовые перекрытия улиц. Список
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Казанцев ждут массовые перекрытия улиц. Список 

Казанский Портал 40 минут назад
В Казани закрывается ряд улиц, включенных в программу капремонта дорог и тротуаров. Ограничения движения коснутся улиц:
Клары Цеткин (от ул. Боевая до Кировской дамбы) — до 13 мая;
Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская) — до 13 мая;
Восстания (от ул. Декабристов до Горьковского шоссе, включая кольцо) — с 16 апреля по 13 мая;
Павлюхина (от ул. Назарбаева до ул. Даурская) — с 16 апреля по 16 мая;
Заводская (от ул. Татарстан до ул. Шарифа Камала) — с 16 апреля по 1 мая;
Модельная (от ул. Техническая до ул. Авангардная) — с 16 апреля по 1 мая;
Братьев Батталовых (от Оренбургского тракта до ул. Белые Росы) — с 16 апреля по 10 октября;
Завойского (от ул. Фучика до дома №25 по ул. Завойского) — с 19 апреля по 19 мая;
Петербургская (от ул. Артема Айдинова до ул. Назарбаева) — с 20 апреля по 21 мая;
Толстого (от ул. Большая Красная до ул. Подлужная) — с 23 апреля по 22 мая;
Мусина (от ул. Четаева до ул. Голубятникова) — с 24 апреля по 24 апреля;
Чуйкова (от ул. Бондаренко до пр. Амирхана и от пр. Амирхана до ул. Мусина) — с 24 апреля по 24 мая;
Баумана (от площади 1 Мая до ул. Батурина) — с 24 апреля по 23 мая;
Рауиса Гареева (от конечной остановки автобуса до Фермского шоссе) — с 28 апреля по 28 мая;
Оренбургский тракт (от Танкового кольца до ул. Даурская) — с 1 мая по 29 мая;
Воровского (от ул. Короленко до пр. Ибрагимова) — с 11 мая по 10 июня;
Аметьевская магистраль (от моста метро до АЗС) — с 16 мая по 07 июня;
Рабочая (от ул. Декабристов до ул. Бондаренко) — с 18 мая по 10 июня;
Дубравная (от пр. Победы до ул. Р. Зорге) — с 21 июля по 8 августа;
Ботаническая (от ул. Шаляпина до ул. Роторная) — с 31 июля по 22 августа;
Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботаническая) — с 1 августа по 11августа;
Михаила Худякова (от ул. Габдуллы Тукая до ул. Московская) — с 1 августа по 29 августа;
Хади Такташ (от ул. Островского до ул. Спартаковская) — с 1 августа по 16 августа;
Фаткуллина (от ул. Шарифа Камала до ул. Сары Садыковой) — со 2 августа по 1 сентября;
Ватутина (от дома №13 по ул. Габдуллы Тукая до Ватутина) — со 2 августа по 1 сентября;
Яркая в пос. Салмачи (от ул. Кул Гали до Камышлы) — с 10 августа по 6 сентября;
2-я Газовая (от ул. Спартаковская до пр. Универсиады) — с 15 августа по 11 сентября.
Комитет внешнего благоустройства просит автомобилистов следовать требованиям временных знаков.
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