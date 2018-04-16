4 апреля в районе Царицыно прошел городской субботник по уборке и благоустройству территории. Дружный коллектив Центра досуга «Личность» в полном составе трудился в парке «Сосенки». Территория парка убрана от «зимнего» мусора, были высажены новые деревья. На субботнике царила праздничная весенняя атмосфера: ярко светило солнце, кругом кипела работа, звучала музыка, работала полевая кухня. В уборочных работах приняли участие руководители района, округа и города: вице мэр Москвы Бирюков П. П., префект Южного округа Челышев А. В., заместитель главы управы Намазов Н. М., депутат ГД РФ Духанина Л. Н. и муниципальный депутат нашего района Хлестов Д. В. После завершения работ, руководители пообщались с жителями района и ответили на многочисленные вопросы, которые касались перспектив градостроительного развития нашего района Царицыно, реализации программы реновации, вопросы о экологии и социальном развитии района и округа.
Фотоальбом " Городской субботник. Царицыно. Парк «Сосенки»: https://vk.com/album-131927030_253221610
127 14.04.2018 г. Городской..