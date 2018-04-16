Ещё
Городской субботник. Царицыно. Парк «Сосенки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Городской субботник. Царицыно. Парк «Сосенки» 

Управа района Царицыно города Москвы 42 минуты назад
4 апреля в районе Царицыно прошел городской субботник по уборке и благоустройству территории. Дружный коллектив Центра досуга «Личность» в полном составе трудился в парке «Сосенки». Территория парка убрана от «зимнего» мусора, были высажены новые деревья. На субботнике царила праздничная весенняя атмосфера: ярко светило солнце, кругом кипела работа, звучала музыка, работала полевая кухня. В уборочных работах приняли участие руководители района, округа и города: вице мэр Москвы Бирюков П. П., префект Южного округа Челышев А. В., заместитель главы управы Намазов Н. М., депутат ГД РФ Духанина Л. Н. и муниципальный депутат нашего района Хлестов Д. В. После завершения работ, руководители пообщались с жителями района и ответили на многочисленные вопросы, которые касались перспектив градостроительного развития нашего района Царицыно, реализации программы реновации, вопросы о экологии и социальном развитии района и округа.
Фотоальбом " Городской субботник. Царицыно. Парк «Сосенки»: https://vk.com/album-131927030_253221610
127  14.04.2018 г. Городской..
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
Азам вальса научились пожилые люди района Яркая подсветка теперь освещает центр госуслуг в темное время суток Завершена реконструкция головного участка Калужского шоссе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты448
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России753
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса45
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение