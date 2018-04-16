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СПЧ проведет в Казани совещание по «мусорному» заводу
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СПЧ проведет в Казани совещание по «мусорному» заводу 

Казанский Портал 40 минут назад
Совет по правам человека проведет в Казани совещание по строительству мусоросжигающего завода. Решение принято после обращения противников предприятия.
«Три активистки, отстаивающие конституционные права на благоприятную окружающую среду, были незаконно задержаны на следующий день после встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным, на которой они однозначно высказались против строительства мусоросжигающего завода в Казани. Также, по словам заявителей, движению против строительства мусоросжигающего завода было необоснованно отказано в проведении митинга 7 апреля», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.
Дата проведения совещания пока не назначена.
Строительство «мусорного» завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». В строительство завода инвестировали 28 млрд рублей.
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