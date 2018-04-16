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Необычные ясли открылись в Приморском океанариуме
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Необычные ясли открылись в Приморском океанариуме 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Австралийские голубые квакши, живущие в Приморском океанариуме три года, обзавелись потомством, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу океанариума.
С целью стимуляции для запуска процесса размножения сотрудники отдела «Тропический дождевой лес» устроили квакшам искусственную зимовку, а спустя некоторое время сконструировали для земноводных маленький душ и начали «сезон дождей». Прием сработал: австралийские голубые квакши отложили икру.
Малыши квакши уже полностью сформировались. Их кормят насекомыми, которых специально выращивают в океанариуме.
В океанариуме обитают семь взрослых австралийских квакш. В свое время они были привезены совсем крохотными.
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