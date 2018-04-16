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Королева Елизавета II назначила Принца Гарри послом молодежи в британском Содружестве
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Королева Елизавета II назначила Принца Гарри послом молодежи в британском Содружестве 

ТАСС 30 минут назад
ТАСС, 16 апреля. Королева Елизавета II назначила своего внука принца Гарри послом молодежи Содружества, в которое входят бывшие колониальные страны Великобритании. Задача принца состоит в установке связей между его юными членами и его лидерами, говорится в понедельник в сообщении, распространенным пресс-службой Букингемского дворца.
"Принц Гарри будет работать над созданием связей между молодыми людьми и лидерами Содружества, а также поддерживать их в использовании площадки Содружества для решения социальных, экономических и экологических проблем своего поколения", — цитирует сообщение пресс-службы агентство Reuters. Как отмечается в тексте, более 60% из 2,4 млрд жителей Содружества моложе 30 лет.
Содружество (до 1947 года Британское Содружество наций) — старейшее межгосударственное объединение, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии. В настоящее время членами Содружества являются 53 независимых государства. Саммит стран этого объединения пройдет в Лондоне с 16 по 20 апреля.
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