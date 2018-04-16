Отчего на Ямале собаки превращаются в злобных зверей, рассуждают читатели «КС»

Собачья тема в центре общественного внимания: искусанные дети, испуганные родители, уставшие зоозащитники и растерянные ловцы бездомных животных… У каждого своя правда и взгляд на проблему.

Искать крайних сейчас уже поздно, уверены читатели окружной газеты. А вот воспитывать ответственных владельцев животных нужно с яслей, как и регулировать численность тех, кто лишен хозяйского дома и миски с кормом.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Спасать больше некуда: салехардцы заполонили город хвостатыми беспризорниками»

Ситуация с беспризорными стаями собак аховая, это должны признать все: и кто отлавливает, и кто защищает. И прийти к соглашению: большая часть зверья должна быть усыплена. Им не место на улицах города. Им не находятся новые ответственные хозяева. Их негде содержать и нет на это средств. Самый гуманный подход не допускать размножения. Потому что животные от человека тоже страдают.

Полина

Любая безобидная вещь может стать орудием убийства. А тут безконтрольные животные, которые не приручены, озлоблены, у них инстинкты выше привязанности к людям. 4 тысячи беспризорников за три года говорите? Это ж сумасшедшие цифры! Чем больше будете их спасать, тем больше их останется на улице. Выше риск, что однажды они собьются в стаю и кого-то загрызут.

Гришка

Ага… вот пенициллин когда-то тоже стал лекарством… но когда плесень у вас в доме появляется, ни кто не носится с ней как с розой эдельвейской… ее истребляют всеми возможными способами… потому что она травит организм, вызывает аллергии, портит вещи, сжирает деревянные дома… и нет ни одного защитника, который бы стал заступаться за грибок-вредитель! так и с собаками…пока они живут в доме все ок… как только из под надзора ушли — вот вам и беда…

семенов

Был на Филиппинах , там собачки добрые-добрые, хотя и явно не жируют. Идешь вечером по улице — спит дворняга прямо на проезжей части. Думаешь, вот глупая, задавят же! Идешь утром в обратном направлении — она еще только просыпается, никто не задел её не обидел…

Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей: если животное никто не травит, не гонит, не пинает, оно и ведет себя подобающе.

А еще азиатские собачки чутко реагируют на настроение окружающих. Если основная масса филиппинцев (равно как и тайцев, вьетнамцев) — добродушные, приветливые люди, так и местные тузики — шарики не тявкают попусту.

Иное дело у нас. Уж сколько раз писали в СМИ про негодяев, натравливающих своих псов на прохожих. Да вы и сами видели, наверное, как некоторые граждане воспитывают своих питомцев — раззадоривают, злят, вызывают агрессию. Потом эти же люди прикидываются, чуть ли не целым Гринписом, истерят в сетях о жестокости бригад, занимающихся отловом псов, взывают к обществу защиты животных…

Собака — собаке рознь. И если во дворе завелся не добродушный сенбернар, а лютая зверюга, к ней и относиться надо подобающе. Еще и штрафовать тех, кто её подкармливает. Штрафуют же за несанкционированную кормежку питомцев в зоопарке и ничего, никто по этому поводу не скулит.

Павлов

Порядка не хватает — факт… надо мусорки крышками оборудовать, чтобы исключить источник питания… животных стерилизовать… хозяевам выдать требования, чтобы следили за размножением питомцев, если это не официальные заводчики… за каждого неучтенного и не пристроенного в надежные руки щенка и котенка — огромные штрафы!.. повозмущаются первое время и привыкнут все… подругому не получится…

афанасий