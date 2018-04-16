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В Ижевске ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
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В Ижевске ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту 

RT на русском 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Ижевске временно ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.
На 29 апреля запланировано первенство «Открытие сезона». Гонка начнётся в 09:30 и закончится в 17:00. Маршрут организуют по улице Южной на участке от проезда Дерябина до улицы Телегина.
1 мая с 12:30 до 17:00 будет проходить традиционная кольцевая велогонка. Участники проследуют по улицам Наговицына, Коммунаров, Лихвинцева и Пушкинской.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Шерегеше установили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках.
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