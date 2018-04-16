В Ижевске ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту

Ижевске временно ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.

На 29 апреля запланировано первенство «Открытие сезона». Гонка начнётся в 09:30 и закончится в 17:00. Маршрут организуют по улице Южной на участке от проезда Дерябина до улицы Телегина.

1 мая с 12:30 до 17:00 будет проходить традиционная кольцевая велогонка. Участники проследуют по улицам Наговицына, Коммунаров, Лихвинцева и Пушкинской.