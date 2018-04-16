Соревнования по велоспорту пройдут на набережной и Центральной площади Ижевска

Ижевск. Удмуртия . На набережной и Центральной площади Ижевска пройдут соревнования по велоспорту. Об этом сообщает пресс-служба города.

29 апреля состоится первенство Ижевска «Открытие сезона». Велогонка начнется в 09:30 и закончится в 17:00. Маршрут организуют по улице Южной на отрезке от проезда Дерябина до улицы Телегина.

1 мая с 12:30 до 17:00 пройдет 50-я традиционная кольцевая велогонка. Участники проедут по улицам: Наговицына, Коммунаров, Лихвинцева и Пушкинская.

На участках дорог, по которым будут проезжать спортсмены, временно ограничат движение транспорта.

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