Глава закс Кубани Юрий Бурлачко вошел в топ-10 самых медийных спикеров законодательных органов 

Компания «Медиалогия» создала медиарейтинг глав законодательных органов субъектов России за март 2018 года. В ТОП-10 вошел председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, сообщает KrasnodarMedia.
На первом месте — председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, на втором месте расположился глава Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, тройку лучших замыкает спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Глава ЗСК Юрий Бурлачко занял 9 место. В феврале председатель он занимал в рейтинге лишь 13 место.
Распределение политиков основывалось на количестве упоминаний в СМИ о спикерах законодательных органов субъектов России, а также учитывались: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
«ФедералПресс» напоминает, что Бурлачко возглавил региональный совет руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Кубани.