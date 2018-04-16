Глава закс Кубани Юрий Бурлачко вошел в топ-10 самых медийных спикеров законодательных органов

Компания «Медиалогия» создала медиарейтинг глав законодательных органов субъектов России за март 2018 года. В ТОП-10 вошел председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко , сообщает KrasnodarMedia.

Распределение политиков основывалось на количестве упоминаний в СМИ о спикерах законодательных органов субъектов России, а также учитывались: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.