Танцующий фонтан запустят в «Лужниках» во время проведения ЧМ-2018

Танцующий фонтан откроется на территории спорткомплекса «Лужниках» в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«На территории спорткомплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Днем он будет работать в так называемом танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя. А с наступлением сумерек хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу. Первое включение фонтана состоится после открытия ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

В настоящее время танцующий фонтан строят возле станции метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра (ул. Лужники, д. 24). Сейчас уже монтируется водная чаша фонтана. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара.

Как поясняется в материале, из водной чаши площадью 324 кв. м будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 м. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять свой оттенок — от холодного белого до яркого неонового.