В Красноармейском районе Волгограда без предупреждения осушили дом

Жителей дома в Красноармейском районе Волгограда на все выходные оставили без воды.

— В пятницу вечером ложились спать с сухими кранами. Понадеялись, что с утра все неполадки устранят, и мы сможем нормально принять душ, — рассказывает жительница дома на Лазоревой, 191 Татьяна. — Но не тут-то было. Вода не вернулась ни в субботу, ни в воскресенье.

По словам горожан, все это время из люка напротив их дома текут неиссякаемые потоки воды.

— Дозвониться до коммунальщиков мы, к сожалению, не смогли, — продолжает волгоградка. — Два дня носили себе пятилитровые бутылки с водой и жили на осадном положении. Кстати, такие внеплановые отключения в нашем дворе происходят далеко не в первый раз.