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В Красноармейском районе Волгограда без предупреждения осушили дом
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В Красноармейском районе Волгограда без предупреждения осушили дом 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
Жителей дома в Красноармейском районе Волгограда на все выходные оставили без воды.
— В пятницу вечером ложились спать с сухими кранами. Понадеялись, что с утра все неполадки устранят, и мы сможем нормально принять душ, — рассказывает жительница дома на Лазоревой, 191 Татьяна. — Но не тут-то было. Вода не вернулась ни в субботу, ни в воскресенье.
По словам горожан, все это время из люка напротив их дома текут неиссякаемые потоки воды.
— Дозвониться до коммунальщиков мы, к сожалению, не смогли, — продолжает волгоградка. — Два дня носили себе пятилитровые бутылки с водой и жили на осадном положении. Кстати, такие внеплановые отключения в нашем дворе происходят далеко не в первый раз.
V1.ru выясняет подробности в компании «Концессии водоснабжения».
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