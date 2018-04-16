Коллективы Приморья приглашают принять участие в Первомайской демонстрации

Как сообщили в ведомстве, в этом году маршрут демонстрации вернется на улицу Светланскую. Начало построения колонн — в районе пересечения с улицей Уборевича, окончания — дома 141 (остановка «Авангард»). Возглавят шествие курсанты Владивостокского Президентского кадетского училища.

«Традиционно колонны будут выстроены по отраслевому принципу. В праздничном шествии примут участие представители городских округов и муниципальных районов края, колонна общественных организаций и политических партий Приморского края , социальных учреждений, предприятий дорожного и коммунального хозяйства, различных отраслей промышленности и сферы обслуживания. Принять участие в демонстрации могут все заинтересованные предприятия, учреждения, организации. Для этого необходимо направить заявку в адрес рабочей группы», — рассказал и.о. директора департамента культуры Максим Бурдело.

Начало шествия запланировано на 11.00, для построения колонн движение транспорта по Светланской ограничат с 9.00. Объезд от улицы Капитана Шефнера до Алеутской будет осуществляться по улице Пушкинской, Всеволода Сибирцева, Суханова.

По словам организаторов, в этом году ожидается участие в праздничной демонстрации более 20 тысяч человек. По окончанию шествия они смогут посмотреть концерт на центральной площади Владивостока сфотографироваться с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Его привезут и установят в павильоне в центре также 1 мая.

Обратиться с заявкой для участия в первомайской демонстрации можно по адресу организаторов cultprim@primorsky.ru и 1052018@bk.ru, телефонам: 8-984-147-26-64, 264-24-02 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00), 8-984-147-26-64 (30.04.18 и 1.05.2018 — в любое время).