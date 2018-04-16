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Рыбаки в Башкирии нашли мину
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Рыбаки в Башкирии нашли мину 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
В субботу утром среди рыбаков, вышедших на реку Белую в Стерлитамакском районе, начался переполох — у берега реки в мусоре и иле обнаружили мину.
— 67-летний рыбак, местный житель, искал место для ловли рыбы. В мусоре у берега он разглядел металлический корпус снаряда, торчащий из воды, — рассказали саперы ОМОНа Росгвардии.
Рыбаки долго спорили, что делать: вызывать или не вызывать охрану. Снаряд казался опасным и мог взорваться в любой момент. На место всё же вызвали взрывотехников, которые провели обследование и выяснили, что мина — учебная, не представляет опасности для людей. Снаряд бы не взорвался, но его тем не менее нужно было проверить.
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