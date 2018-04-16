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Что девать во время паводка?
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Что девать во время паводка? 

АиФ-Оренбург 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В администрации Оренбурга рассказали, что нужно делать при угрозе паводка.
Нужно постоянно прослушивать информацию по местной радиотрансляционной и телевизионной сети о паводковой обстановке.
При угрозе затопления:
1. Отключите газ и электроэнергию;
2. Соберите и перенесите на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи, одежду, обувь, продовольствие и запас питьевой воды;
3. Возьмите с собой необходимое количество вещей;
4. Поместите в водонепроницаемую упаковку, удобную для переноски, личные документы (паспорт, военный билет, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, диплом, аттестат, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, деньги и ювелирные изделия);
5. Прибудьте к установленному сроку в места сбора:
— МОБУ СОШ № 35, ул. Беляевская, 57/1 (тел. 43-03-25 — приемная, 43-03-95 — круглосуточный),
— МОБУ СОШ № 46, ул. Курача, 24 (тел. 77-38-98 — учительская, 77-04-96 — круглосуточный)
— ДК «Орбита» ул. Заводская, 34, (тел. 53-94-39, 53-93-46);
— здание администрации Промышленного района пр. Бр. Коростелёвых, 141, комн. 411, (тел. 55-75-15) для регистрации и отправки в пункты временного размещения.
При внезапном затоплении:
1. Поднимитесь на верхние этажи (чердак), крыши или на возвышенные места;
2. Не поддавайтесь панике, окажите помощь соседям, детям, больным и престарелым;
3. Проинформируйте самостоятельно или через соседей одну из оперативных служб о случившемся.
4. Для самостоятельной эвакуации можно использовать личные лодки, плавательные средства из подручных материалов, плотики из бревен или автомобильных камер.
5. При отсутствии телефонной связи обозначьте свое пребывание в зоне подтопления с помощью подручных средств вывешиванием (размахиванием) полотнища из яркой материи, отражением солнечного света с помощью зеркала, а в темное время суток, кроме того, используйте сигналы электрического фонаря или факела из подручных материалов.
6. До прибытия спасателей оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах.
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