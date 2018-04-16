Что девать во время паводка?

В администрации Оренбурга рассказали, что нужно делать при угрозе паводка.

Нужно постоянно прослушивать информацию по местной радиотрансляционной и телевизионной сети о паводковой обстановке.

При угрозе затопления:

1. Отключите газ и электроэнергию;

2. Соберите и перенесите на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи, одежду, обувь, продовольствие и запас питьевой воды;

3. Возьмите с собой необходимое количество вещей;

4. Поместите в водонепроницаемую упаковку, удобную для переноски, личные документы (паспорт, военный билет, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, диплом, аттестат, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, деньги и ювелирные изделия);

5. Прибудьте к установленному сроку в места сбора:

— МОБУ СОШ № 35, ул. Беляевская, 57/1 (тел. 43-03-25 — приемная, 43-03-95 — круглосуточный),

— МОБУ СОШ № 46, ул. Курача, 24 (тел. 77-38-98 — учительская, 77-04-96 — круглосуточный)

— ДК «Орбита» ул. Заводская, 34, (тел. 53-94-39, 53-93-46);

— здание администрации Промышленного района пр. Бр. Коростелёвых, 141, комн. 411, (тел. 55-75-15) для регистрации и отправки в пункты временного размещения.

При внезапном затоплении:

1. Поднимитесь на верхние этажи (чердак), крыши или на возвышенные места;

2. Не поддавайтесь панике, окажите помощь соседям, детям, больным и престарелым;

3. Проинформируйте самостоятельно или через соседей одну из оперативных служб о случившемся.

4. Для самостоятельной эвакуации можно использовать личные лодки, плавательные средства из подручных материалов, плотики из бревен или автомобильных камер.

5. При отсутствии телефонной связи обозначьте свое пребывание в зоне подтопления с помощью подручных средств вывешиванием (размахиванием) полотнища из яркой материи, отражением солнечного света с помощью зеркала, а в темное время суток, кроме того, используйте сигналы электрического фонаря или факела из подручных материалов.

6. До прибытия спасателей оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах.