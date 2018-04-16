Жители небольших сел получат устойчивый доступ в интернет

Планируется, что к 2024 году завершится строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов, после чего муниципальные образования Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока численностью свыше 250 человек будут обеспечены повсеместным доступом в интернет.

Глава государств также подчеркнул, что по всей стране уже развернута сеть многофункциональных центров, позволяющих получить государственные услуги по принципу «одного окна», без посещения ведомств.

«Нам нужно идти вперёд, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан. Можно будет в одном месте всё получить. Добавлю, что цифровизация всей системы государственного управления, повышение её прозрачности — это и мощный фактор противодействия коррупции», — подчеркнул Владимир Путин

Напомним, в Приморье реализуется несколько важных проектов в сфере информатизации и телекоммуникаций. Например, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек компания «Ростелеком» строит волоконно-оптические линии связи, благодаря которым население будет обеспечено интернетом на скорости 10 Мбит/с. В программу вошло более 120 населенных пунктов, из которых около 50 уже подключены к ВОЛС и еще 70 будут обеспечены общедоступной бесплатной точкой интернет в 2018-2019 годах.

Также в 2017 году в крае стартовал проект, направленный на устранение цифрового неравенства в сфере образования. Суть его заключается в том, что образовательным учреждениям должен быть предоставлен доступ к информационным образовательным ресурсам на максимально возможной скорости и без ограничения объема трафика при текущей технологии подключения. Оператор связи предоставляет услуги связи школам по единому «плоскому» тарифу вне зависимости от удаленности и технологии подключения.

Так, в 2017 году в 150 образовательных учреждениях увеличена скорость передачи данных в среднем с 1,8 Мбит/с до 36,1 Мбит/с.