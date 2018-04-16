Суд на Коротышкой: что подвело неуловимого наркобарона

Суд над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом , известным как «Эль Чапо» («Коротышка»), начнется сегодня в Нью-Йорке . Его обвиняют в контрабанде кокаина и героина. По данным следствия, он также играл центральную роль в десятилетней мексиканской нарковойне, в которой погибли более 100 тысяч человек, передает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

А Коротышка-то уже не тот, пишут западные СМИ. Взором не потух, но рассудок уже помутнился. Перед самым судом у него начались галлюцинации, а в голове звучит музыка. Такие новости от тюремных медиков.

Но удивляться не приходится: самого могущественного наркобарона, Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэру по кличке «Эль Чапо» («Коротышка»), вот уже полтора года стерегут как никого и никогда. Цитаты из официальных судебных бумаг: «Гусман никогда не выходит наружу, окон нет. Свет горит всегда. И его единственный способ отличить день от ночи — это часы в его камере, которые потом убрали без объяснения причин…».

А еще у него видеокамеры по всем углам, включая туалет, датчики движения, лазерная сигнализация. При этом никто не дает стопроцентной гарантии, что тот не удерет вновь еще до приговора. В тюрьмы его отправляли три разных правительства двух стран, но каждый раз он сбегал особо изощренно. То в ящик с грязным бельем залезет, то и вовсе сквозь землю провалится.

Последний раз Эль Чапо брали как крепости берут — с авиацией, морской пехотой и тяжелой техникой. Военная операция в Синалоа . Так называется и самый известный наркокартель, и родной штат Коротышки. В доме спецназ нарвался на оборону и плотный огонь. И пока шел бой, преступник улизнул. Он «спец» в тайных убежищах и путях отхода. Ушел по системе канализации, угнал машину, но в соседнем квартале попался.

«Федеральные войска Мексики захватили самого разыскиваемого преступника в мире — Гусмана Лоэру, показав тем самым, что нет бандита, до которого мы не сможем добраться на своей территории», — говорил секретарь правительства страны Мигель Осорио.

Коротышку подвело тщеславие. Будучи в международном розыске, наркобарон мечтал о фильме о себе любимом. И дал первое в жизни интервью — и не кому-нибудь, а голливудской знаменитости Шону Пенну . Семь часов откровенничал. Эль Чапо признался, что возглавляет целую империю, торгует всеми видами наркотиков, имеет свой флот из подлодок, кораблей, а еще самолеты. Договорился, в общем.

«Мы его проверили по отпечаткам пальцев и другим параметрам, и теперь Гусман Лоэра снова будет передан в Федеральный центр реадаптации №1», — говорила генеральный прокурор Мексики Арели Гомес.

Вернули его тогда в ту же тюрьму строгого режима — «Альтиплано» — в Мексике, откуда совершил побег тысячелетия. Ушел через глубокий полуторакилометровый тоннель. Его год копали специально нанятые за огромные деньги инженеры по строительству сложных подземных объектов.

Только по доказанным эпизодам Коротышка сам убил несколько тысяч человек. Его картель продавал 60% всех наркотиков, идущих в США , и занимался похищениями людей.

По совокупности обвинений Хоакину Гусману может грозить несколько сотен лет тюремного заключения.

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