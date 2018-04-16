Танцующий фонтан запустят в «Лужниках» во время проведения ЧМ-2018

Танцующий фонтан откроется на территории спорткомплекса «Лужниках» в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

На территории спорткомплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Днем он будет работать в так называемом танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя. Но с наступлением сумерек хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу. Первое включение фонтана состоится после открытия ЧМ-2018, — говорится в сообщении.

Сейчас танцующий фонтан строят возле станции метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра (ул. Лужники, д. 24). Уже монтируется водная чаша фонтана. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара.

Из водной чаши площадью 324 кв. м будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 м. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять свой оттенок — от холодного белого до яркого неонового.

В начале июня 2018 года фонтан планируется запускать в тестовом режиме, постоянно он начнет работать после открытия ЧМ-2018. Первый матч чемпионата — между сборными России и Саудовской Аравии — состоится на стадионе «Лужники» 14 июня в 18:00.

Фото взято: https://i.ytimg.com/vi/QI4TThcAWJQ/maxresdefault.jpg