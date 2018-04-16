Идея строительства синхротрона на острове Русском поддержана президентом 

Как сообщил вице-губернатор Павел Серебряков, реализация данного инвестиционного проекта будет осуществлена в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, подписанного в феврале нынешнего года врио Губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, генеральным директором АО «Швабе» Алексеем Патрикеевым и ректором ДВФУ Никитой Анисимовым.
«Строительство на острове Русском синхротрона планируется в рамках второго этапа реализации проекта. Компания «Швабе» намерена построить в Приморье центр протонной терапии с годовой пропускной способностью более тысячи пациентов. Сейчас уже известно, что реализация проекта будет осуществляться совместно с Курчатовским институтом», — сообщил заместитель главы региона.
Напомним, что документ о Сотрудничестве предусматривает реализацию проекта в два этапа. Первый направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. Предполагается, что центр ядерной медицины сможет принимать около 12 тысяч пациентов в год.
Врио Губернатора края Андрей Тарасенко держит на особом контроле ситуацию по развитию медицинского комплекса, направленного на борьбу с онкологическими заболеваниями.
«Онкология — одно из самых трудноизлечимых и распространенных заболеваний. Поэтому нам необходимо создать в регионе такие условия, при которых приморцы и все дальневосточники будут иметь возможность пользоваться самыми современными медицинскими технологиями в данной области. Появление двух новых медицинских учреждений позволит решить эту задачу», — подчеркнул глава Приморья.
Напомним, сейчас жители края проходят ПЭТ-диагностику на основе изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Это позволяет выявить раковые заболевания на ранней стадии. В 2017 году исследования методом позитронно-эмиссионной томографии в Медцентре ДВФУ прошли более 1600 человек.
Добавим, что в Приморье после четырёх лет «заморозки» возобновлено строительство онкодиспансера.
Отметим, Президент России Владимир Путин считает развитие медицины в стране, в том числе высокотехнологичной, одним из важнейших направлений ближайшего будущего.