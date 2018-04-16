Идея строительства синхротрона на острове Русском поддержана президентом

«Строительство на острове Русском синхротрона планируется в рамках второго этапа реализации проекта. Компания «Швабе» намерена построить в Приморье центр протонной терапии с годовой пропускной способностью более тысячи пациентов. Сейчас уже известно, что реализация проекта будет осуществляться совместно с Курчатовским институтом », — сообщил заместитель главы региона.

Напомним, что документ о Сотрудничестве предусматривает реализацию проекта в два этапа. Первый направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. Предполагается, что центр ядерной медицины сможет принимать около 12 тысяч пациентов в год.

Врио Губернатора края Андрей Тарасенко держит на особом контроле ситуацию по развитию медицинского комплекса, направленного на борьбу с онкологическими заболеваниями.

«Онкология — одно из самых трудноизлечимых и распространенных заболеваний. Поэтому нам необходимо создать в регионе такие условия, при которых приморцы и все дальневосточники будут иметь возможность пользоваться самыми современными медицинскими технологиями в данной области. Появление двух новых медицинских учреждений позволит решить эту задачу», — подчеркнул глава Приморья.

Напомним, сейчас жители края проходят ПЭТ-диагностику на основе изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска . Это позволяет выявить раковые заболевания на ранней стадии. В 2017 году исследования методом позитронно-эмиссионной томографии в Медцентре ДВФУ прошли более 1600 человек.

Добавим, что в Приморье после четырёх лет «заморозки» возобновлено строительство онкодиспансера.