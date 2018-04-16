Замерли и ждут: новосибирцы толпами ходят в парк, чтобы увидеть бобра Додика

Бобёр Додик поселившийся в новосибирском парке «У моря Обского» стал привлекать всё больше людей — к логову бобра приходят целые школьные классы.

«Сложно сказать сколько людей приходит. Примерно от 50 до 100 человек, в основном школьники. Сегодня школьники приходили с учительницей, фотографировали, видимо будут писать какую-то работу по биологии. Место не тихое, центровое. Мимо проходит много народу. Люди ждут 40 минут без движения, чтобы он (бобёр — А. С.) вылез. Я думаю, что посещения ему не мешают, он же сам выбрал себе место жительства. С тех пор, как о Додике узнали, людей в парк стало приходить больше», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ПКиО «У моря Обского» Сергей Алексеев

По словам Сергея Алексеева, после того, как в парке поселился Додик, стало известно, посещаемость парка увеличилась.

«2 июня мы планируем устроить День бобра. Договоримся, пригласим художников, всё приберём. Поинсталлируем. Надо только дождаться, когда снег окончательно сойдёт. Из-за Додика локация посещений парка сместилась, тема живёт, люди приходят», — резюмировал замдиректора парка.

Бобёр Додик появился в парке «У моря Обского» в начале апреля: руководство парка огородило его жилище шуточными плакатами, чтобы спасти животное от живодёров и обеспечить ему условия для работы с буйной растительностью.