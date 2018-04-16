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Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту
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Непобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Слезы радости и счастья сегодня на глазах жителей Ялты — 16 апреля регион отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Именно в этот день 74 года назад ялтинцы радостно встречали советских воинов, освободивших их от немецко-фашистских захватчиков.
Весной 1944 года солдаты успешно провели крымскую наступательную операцию. Она вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение крымского полуострова — важного стратегического плацдарма на Черноморском побережье.
День за днем советские войска планомерно освобождали Крым. К середине апреля немецко-фашистских захватчиков выгнали из Армянска, Керчи, Феодосии, Симферополя, Бахчисарая и Алушты. На очереди — курортная столица полуострова Ялта и город-герой Севастополь, куда и отступали немцы.
16 апреля 44-го. Со стороны Ай-Петри в сторону Ялты двинулся первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии под командованием полковника Преображенского.
Со стороны поселка Никита в город вошли передовые отряды 383-й дивизии под командованием генерал-майора Горбачева, 2-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии под руководством полковника Самохвалова, 339-й стрелковой дивизии под командованием полковника Василенко и партизаны 7-й бригады Южного соединения. В освобождении Ялты принял участие также 10-й Ялтинский партизанский отряд и другие боевые соединения.
Со стороны Алушты на помощь ялтинцам в это же время двигался 244-й Отдельный танковый полк. Войсками Отдельной Приморской армии Ялта была полностью освобождена утром 16 апреля 1944 года.
С тех пор жители Большой Ялты ежегодно отмечают годовщину освобождения региона от фашистской оккупации. В этот день проводятся памятные и праздничные мероприятия, в которые принимают участие еще оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и гости полуострова.
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