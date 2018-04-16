В Прикамье объявлены два дорожных конкурса

ПЕРМЬ , 16 апреля, ФедералПресс . По данным портала «ГлобалМСК», по первому аукциону ФКУ «Упрдор „Прикамье“ разместило на аукционе подряд на капремонт 9-километрового участка дороги » Нытва Кудымкар ».

Максимальная цена контракта составляет 411,8 млн рублей. Срок подачи заявок — до 15 мая. Аукцион пройдет 21 мая. Подрядчик должен будет завершить ремонт до 20 октября.

Также размещен конкурс на разработку проекта строительства дороги «Горный — Костаряга» протяженностью 2,7 км. Дорога должна состоять из двух полос и позволять развивать скорость до 80 км в час. На это выделяется до 2,3 млн рублей. Заявки можно подавать до 4 мая, аукцион пройдет 24 мая.

Фото: sk-hss.ru