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В Прикамье объявлены два дорожных конкурса
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В Прикамье объявлены два дорожных конкурса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ПЕРМЬ, 16 апреля, ФедералПресс. По данным портала «ГлобалМСК», по первому аукциону ФКУ «Упрдор „Прикамье“ разместило на аукционе подряд на капремонт 9-километрового участка дороги »Нытва — Кудымкар».
Максимальная цена контракта составляет 411,8 млн рублей. Срок подачи заявок — до 15 мая. Аукцион пройдет 21 мая. Подрядчик должен будет завершить ремонт до 20 октября.
Также размещен конкурс на разработку проекта строительства дороги «Горный — Костаряга» протяженностью 2,7 км. Дорога должна состоять из двух полос и позволять развивать скорость до 80 км в час. На это выделяется до 2,3 млн рублей. Заявки можно подавать до 4 мая, аукцион пройдет 24 мая.
Фото: sk-hss.ru
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