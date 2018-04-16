Кабмин утвердил порог цены госконтракта для обязательного обеспечения заявки в 1 млн руб.

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому для госконтрактов с начальной (максимальной) ценой свыше 1 млн рублей заказчики будут обязаны установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах. Документ размещен в понедельник на сайте кабмина РФ.

"Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 июля и применяется «к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отмечается, что принятое решение направлено на совершенствование механизма финансовой ответственности участников закупок, ограничение участия в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг, а также на защиту законных интересов заказчиков.