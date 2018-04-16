Как советская пропаганда сделала из Павлика Морозова героя

Кто он, Павлик Морозов ? В послевоенные годы вокруг его легендарной личности разгорелось множество споров. Одни видели в его лице героя, другие утверждали, что он доносчик и никакого подвига не совершал. Той информации, которая установлена достоверно, недостаточно, чтобы восстановить все детали события. Поэтому многие нюансы дописаны самими журналистами. Официальное подтверждение имеет только факт его гибели от ножа, дата рождения и смерти. Все остальные события служат поводом для дискуссий.

Официальная версия

Воспоминания земляков свидетельствуют о том, что он прекрасно учился и был лидером в кругу своих сверстников. В Большой Советской энциклопедии есть информация, что Павел Морозов в своей деревне организовал первый пионерский отряд. Мальчик рос в многодетной семье. В раннем возрасте он лишился отца, который ушел к другой женщине, оставив детей на попечение матери. Несмотря на то, что многие заботы после ухода отца легли на плечи Павла, он проявлял огромное стремление к учебе. Об этом позже рассказывала его учительница Л. П. Исакова.

В своем юном возрасте он свято верил в коммунистические идеи. В 1930 году, согласно официальной версии, он донес на своего отца, который будучи председателем сельсовета подделывал справки кулакам о том, что их якобы раскулачили. [С-BLOCK]

В результате отца Павла осудили на 10 лет. За свой героический поступок мальчик поплатился жизнью: его вместе с младшим братом зарезали в лесу, когда мальчики собирали ягоды. В расправе позже обвинили все членов семьи Морозовых. В убийстве юыли признаны виновными его собственный дед по отцу Сергей и 19-летний двоюродный брат Данила, а также бабушка Ксения (как соучастница) и крёстный отец Павла — Арсений Кулуканов, приходившийся ему дядей (в качестве деревенского кулака — как инициатор и организатор убийства). После суда Арсений Кулуканов и Данила Морозов были расстреляны, восьмидесятилетние Сергей и Ксения Морозовы умерли в тюрьме. В соучастии в убийстве был обвинён и другой дядя Павлика, Арсений Силин, однако в ходе суда он был оправдан.

Интересно, что осужденный за подделку документов отец Павлика вернулся из лагерей через три года. Он участвовал в строительстве Беломорско-балтийского канала и, отработав три года, вернулся домой с орденом за ударный труд, а затем поселился в Тюмени

Советская пропаганда

Поступок Павла Морозова советская власть расценивала как подвиг во благо народа. Он верил в светлое будущее и внес весомый вклад в построение коммунизма, за что поплатился своей жизнью. Из Павлика сделали настоящего героя, при этом скрыв некоторые сомнительные факты из его жизни. Со временем вся эта история превратилась в легенду, которая стала примером для многих соотечественников.

Героизм или предательство?

В поствоенные годы историки, поднимая архивы, наталкивались на серьезные противоречия. Появилась версия о том, что Павлик не доносил на отца, а просто дал свидетельские показания. А отца правоохранительные органы задержали, как говорится, «на горячем». Если учитывать, что отец для него был практически чужим человеком, который оставил семью и совсем не заботился о ней, поступок становится понятным с логической стороны. Возможно, своими показаниями, Павел просто пытался отомстить.

Сегодня поступок Павлика некоторые рассматривают как предательство. В любом случае эта история до сих пор до конца не раскрыта, поэтому многие все-таки придерживаются официальной версии.