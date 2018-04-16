Всё своё. Санкции не повлияют на строительство моста через Обь

Весь инфраструктурный проект «Северный широтный ход», элементом которого является мост через реку Обь между городами Салехард Лабытнанги , полностью российский, в нём нет иностранных материалов или инвестиций.

Есть все основания говорить о том, что в ближайшие годы он будет реализован, — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в интервью « Федерал Пресс ».

«Понимая экономические сложности, мы работаем над тем, чтобы минимизировать затраты, в том числе государственные, федеральные вложения по всему проекту. Для этого формируется концессия. Выйдем на мост с работами уже в текущем году. Активная фаза реализации — конец 2019 — весь 2020 год и далее в течение трех лет должны целиком достроить объект», — заявил глава региона.

Он также отметил, что Северный широтный ход откроет путь к ранее труднодоступным месторождениям.

«Нужно как можно быстрее реализовать проект и по этой причине. В нефтегазовый сектор придут новые компании. Без надежных подходов освоение промыслов приводит к огромным капитальным затратам. Именно железная дорога станет драйвером развития для добывающей, перерабатывающей промышленности», — сказал Дмитрий Кобылкин.