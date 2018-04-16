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Всё своё. Санкции не повлияют на строительство моста через Обь
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Всё своё. Санкции не повлияют на строительство моста через Обь 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Весь инфраструктурный проект «Северный широтный ход», элементом которого является мост через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, полностью российский, в нём нет иностранных материалов или инвестиций.
Есть все основания говорить о том, что в ближайшие годы он будет реализован, — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в интервью «Федерал Пресс».
«Понимая экономические сложности, мы работаем над тем, чтобы минимизировать затраты, в том числе государственные, федеральные вложения по всему проекту. Для этого формируется концессия. Выйдем на мост с работами уже в текущем году. Активная фаза реализации — конец 2019 — весь 2020 год и далее в течение трех лет должны целиком достроить объект», — заявил глава региона.
Он также отметил, что Северный широтный ход откроет путь к ранее труднодоступным месторождениям.
«Нужно как можно быстрее реализовать проект и по этой причине. В нефтегазовый сектор придут новые компании. Без надежных подходов освоение промыслов приводит к огромным капитальным затратам. Именно железная дорога станет драйвером развития для добывающей, перерабатывающей промышленности», — сказал Дмитрий Кобылкин.
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