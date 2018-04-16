Жильцам «фекального дома» в Серове придется ждать расселения больше года

Скандально известный «фекальный дом» в Серове должен быть отселен и снесен до 1 декабря 2019 года. С таким требованием к администрации города выступила прокуратура

Как следует из официального ответа заместителя городского прокурора Алексея Киселева на запрос "Уралинформбюро" , в ходе проверки в октябре 2015 года было установлено, что дом №5 по улице Белореченской в целом не соответствует требованиям нормативно-технической документации строительства, а общее состояние его конструкций является недопустимым.

Тогда же решением межведомственной комиссии Серовского городского округа здание было признано аварийным и подлежащим сносу. При этом в аварийном реестре МКД, составленном горадминистрацией, снос дома был запланирован на срок до 1 января 2025 года.

Прокуратура не согласилась с этим решением и подала в суд иск с требованием признать реестр незаконным. Однако, несмотря на то, что требование прокуратуры было удовлетворено, муниципальные власти в постановлении №1954 от 23 октября 2017 года отодвинули снос дома еще на год — до 1 января 2026 года.

"В нарушение законодательства данное постановление официально не опубликовано в печатном органе, на сайте администрации Серовского городского округа не размещено. По данному факту Серовским городским прокурором 13.04.2018 внесено представление главе Серовского городского округа. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении", — сообщил «Уралинформбюро» Киселев.

По словам представителя надзорного органа, решение мэрии нарушает права граждан на благоприятную среду проживания, так как дальнейшая эксплуатация создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому Серовская городская прокуратура решили подать еще один судебный иск с требованием установить срок сноса и отселения жильцов до 1 декабря 2019 года. Кроме того, сотрудники юстиции выяснили, что жители дома №5 (за исключением 6 человек) до сих пор не поставлены на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Скандал вокруг дома вспыхнул в феврале 2017 года, когда из-за крайнего износа сетей канализации в подъезде здания вырос гигантский ледяной нарост из фекалий. Спустя месяц на сайте Арбитражного суда Свердловской области появилась информация, что в отношении УК «Федерация», которая обслуживала «фекальный дом», подан иск о банкротстве. Она задолжала ООО «Аварийно-ремонтная служба» более 500 тысяч рублей.

Как ранее заверил глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов , одной из управляющих компаний уже поручено навести порядок на этом объекте.

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