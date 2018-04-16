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12,3 млн рублей выделили на подготовку ко Дню Победы в Алтайском крае
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12,3 млн рублей выделили на подготовку ко Дню Победы в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
12,3 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края на подготовку ко Дню Победы в 2018 году.
Как сообщил Михаил Дайбов, министр труда и социальной защиты Алтайского края, подарки ветеранам обойдутся бюджету в 4,5 млн рублей. Было решено подарить комплекты постельного, упакованные в подарочную сумку. В города и районы края подарки поставит сам производитель.
«К 73-ей годовщине Победы подарки будут вручены на дому участникам и инвалидам войны, несовершеннолетним узникам, гражданам, награжденным медалью «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших фронтовиков представителями муниципалитетов и социальной защиты. Всего будет вручено 1800 подарков», — сказал Михаил Дайбов.
Еще 1,5 млн рублей потратят на открытки участникам войны и труженикам тыла.
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