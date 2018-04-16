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В Барнауле создали эскизы праздничных плакатов ко Дню Победы
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В Барнауле создали эскизы праздничных плакатов ко Дню Победы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Эскизы плакатов к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне разработали в Барнауле.
Дизайнеры решили уделить внимание солдатам, оружию Победы и труженикам тыла. Так, использовались изображения медалей военных лет, вечного огня, лавровой ветви, фотоматериалы военных лет и т.д. Цветовая гамма эскизов преимущественно красного, золотистого цветов.
Ко Дню Победы на главных магистралях и площадях города появятся преимущественно флаги и праздничные плакаты. Они украсят площадь Победы, Советов, Баварина, Октября, Сахарова, Мира. На Павловском, Змеиногорском и Правобережном трактах также появится праздничное оформление.
В общей сложности серия наружной социальной рекламы к годовщине Победы появится на ста рекламных конструкциях.
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