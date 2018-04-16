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«Поколение М» на три дня превратит Самару в столицу робототехники
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«Поколение М» на три дня превратит Самару в столицу робототехники 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Самара вошла в число четырех российских городов, где в рамках проекта состоится бесплатная выставка роботехники и инженерные мастер-классы для детей и подростков.
В апреле 2018 года в рамках федерального тура «Робостанции МТС» в Самару приедут легендарные «жители» московской «Робостанции» — механический Пушкин, обаятельный Теспиан, свободно общающаяся с посетителями Кики, миниатюрные роботы-танцоры и другие популярные и современные роботы. После посещения экспозиции новейших роботехнических разработок школьники смогут принять участие в мастер-классах, попробовать себя в роли инженера-конструктора и погрузиться в виртуальную реальность в специальной высокотехнологичной зоне.
«Самара — инновационный, «космический» город, поэтому особенно приятно, что высокотехнологичный образовательный проект «Робостанция МТС» сделал «остановку» именно здесь. С помощью новых технологий «Поколение М» не только развлекает детей и взрослых, но и создает мощнейший творческий трамплин для талантов из регионов — вдохновившись современными роботами, ребята захотят создать собственных и принять участие в нашем всероссийском конкурсе. Самарские ребята уже не раз становились призерами «Поколения М», и я не сомневаюсь, что наш город в этом году подарит проекту новую «звездочку» — около трети всех работ, выложенных на данный момент на сайте «Поколения М» в номинации «Робостанция», созданы ребятами из Самарской области, и это очень интересные и достойные проекты», — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Федеральный образовательный тур «Поколения М» дополнит основную онлайн-программу проекта в направлении «Робостанция». В рамках общероссийского конкурса дети от 11 до 18 лет из любого уголка страны могут смотреть онлайн мастер-классы наставников проекта и загружать на сайт pokolenie.mts.ru собственные работы и проекты на тему «умный дом». Авторы лучших изобретений получат уникальную возможность отправиться на обучение в настоящую Робошколу в Москве.
Мероприятия «Робостанции МТС» пройдут 20-22 апреля на территории ТРК «Московский» (Московское ш, 18 км, второй этаж, рядом с магазином www.RBT.ru). Вход свободный.
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