Безопасность майских праздников в Приангарье обеспечат 6 тысяч полицейских 

С 1 по 9 мая в Иркутскойобласти пройдет около 300 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 150 из них состоятся 9 мая. На заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве обсудили режим обеспечения правопорядка на период праздников.
Как сообщил заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Иркутской области Алексей Перевалов для обеспечения порядка планируется задействовать около шести тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут находиться в резерве.
«Во всех отделах внутренних дел области создадут мобильные группы, которые будут отслеживать обстановку, оперативно реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные предметы», — сказал Перевалов.
Для обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий планируется использовать стационарные, переносные металлодетекторы и металлические ограждения и комплекс специальной аппаратуры для бесконтактного определения нарушения контролируемой зоны. СВ дни мероприятий водителям нужно быть особенно внимательными. Транспорт, оставленный на несанкционированных парковках рядом с местами проведения массовых мероприятий, будут убирать эвакуаторами. Участие в этой работе примут 150 сотрудников ДПС. На работу в режиме повышенной готовности на время майских праздников перейдёт также Главное управление МЧС России по Иркутской области. Его специалисты проверят места поведения массовых мероприятий и прилегающие территории на соответствие требованиям пожарной безопасности. Там должны быть пути эвакуации, средства пожаротушения, исправное наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, а также нормативный запас воды для тушения огня. Во всех местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить сотрудники МЧС.