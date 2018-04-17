Безопасность майских праздников в Приангарье обеспечат 6 тысяч полицейских

С 1 по 9 мая в Иркутскойобласти пройдет около 300 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 150 из них состоятся 9 мая. На заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве обсудили режим обеспечения правопорядка на период праздников.

Как сообщил заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Иркутской области Алексей Перевалов для обеспечения порядка планируется задействовать около шести тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут находиться в резерве.

«Во всех отделах внутренних дел области создадут мобильные группы, которые будут отслеживать обстановку, оперативно реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные предметы», — сказал Перевалов.